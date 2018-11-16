روسيا: أمريكا مسئولة عن الوضع الإنسانى الكارثى فى معسكر "الركبان" بسوريا

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قال ممثل وزارة الدفاع الروسية فى المجموعات المعنية بوقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية فى جنيف يورى تاراسوف، اليوم الجمعة، إن المسئولية عن الوضع الإنسانى الكارثى فى مخيم "الركبان"، للاجئين فى سوريا، تقع على عاتق الولايات المتحدة التى تحتل هذه المنطقة بشكل غير قانوني.

وأضاف تاراسوف، فى اجتماع الهيئات الروسية والسورية لإعادة اللاجئين: "أن المسئولية الكاملة عن الفوضى التى نشأت مع اللاجئين فى الركبان، تقع على عاتق الولايات المتحدة، واحتلالها للمنطقة بشكل غير قانونى واستخدامها المشاكل الإنسانية فى مخيم اللاجئين لإضفاء الشرعية على وجودها العسكرى فى جنوب سوريا، ونعتقد بأن إخلاء الجانب الأمريكى للمنطقة التى تمتد على مساحة 55 كيلومترا للمناطق حول التنف سوف يؤدى إلى إغلاق معسكر الركبان"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.