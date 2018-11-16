رئيس الوزراء يشارك غدا نيابة عن السيسى فى قمة الاتحاد الإفريقى

كتبت هند مختار

يغادر القاهرة فى ساعة متأخرة من مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي، والذي يعقد في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا يومى 17 و18 نوفمبر 2018، ومن المقرر مشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، والسفير المصرى بإثيوبيا، فى الوفد الرسمى المصرى بالاجتماعات.