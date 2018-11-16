رئيس الوزراء اليابانى يزور روسيا مطلع العام المقبل

(رويترز)

يزور رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، روسيا يناير القادم؛ للتباحث بشأن مسألة توقيع معاهدة سلام بينهما.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الجمعة، أن الزيارة من المقرر أن تُجرى فى النصف الثانى من شهر يناير القادم، وأن المباحثات من المتوقع أن ترتكز على التوقيع على معاهدة سلام بين اليابان وروسيا.

يذكر أن عقب اجتماع آبى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أول أمس الأربعاء، أعلن آبى أنه سيقوم بزيارة موسكو فى مطلع عام 2019، وأعرب عن ثقته فى قدرة الزعيمين على حل النزاع الإقليمى وعقد اتفاقية السلام بينهما.

وعلَق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، فى وقت سابق، على وعود رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بعدم نشر قواعد أميركية فى جزر الكوريل، بأن موضوع الالتزامات تجاه الحلفاء هام بالنسبة لطوكيو عند بحث معاهدة السلام مع روسيا.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين وآبى تحدثا عن معاهدة السلام على انفراد، وتابع: "يمكننى أن أؤكد أن موضوع التزامات اليابان تجاه الحلفاء مهم للغاية فى سياق مناقشة قضايا معاهدة السلام".