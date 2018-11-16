رئيس البرلمان العراقى: لم نضف أية مخصصات مالية إلى رواتب النواب

بغداد (أ ش أ)

نفى رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم الجمعة ، إضافة أية مخصصات مالية إلى رواتب نوابه.

وقال الحلبوسى - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الجمعة، :"إن بناء مؤسسات الدولة وإصلاحها هدف أساسى لن نحيد عنه وسنعمل بهذه الدورة النيابية على إنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة ومحاربة الفساد والعوائل المفسدة".

وأضاف الحلبوسى أن "هذه الملفات لم ترق للمتضررين الذين بدؤوا بمحاولة إيهام الرأى العام وإيصال معلومات مغلوطة إلى رجال الدين المحترمين، فالبرلمان لم يضف أى مخصصات لنوابه ولم يتخذ أى قرار لمنح نفسه امتيازات إضافية".