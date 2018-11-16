video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 04:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ذروة شهب "الأسديات 2018" تمطر سماء الوطن العربى غدًا

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 03:30 ص
ذروة شهب "الأسديات 2018" تمطر سماء الوطن العربى غدًا شهب - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تستعد الكرة الأرضية لتعبر خلال البقايا الغبارية المنتشرة على طول مدار المذنب "تمبل – توتال" مصدر زخة شهب الأسديات السنوية المشاهدة بسماء المنطقة العربية.

 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الأسديات من الشهب المتوسطة تنتج عند ذروتها حوالى 15 إلى 20 شهابًا بالساعة، ولكن من غير المعروف عدد الشهب الذى سيكون مشاهدًا فعليًا.

 

وتابع التقرير: أن هذه الشهب مميزة تعتبر لأن لها دورة نشاط كل 33 سنة، حيث تتساقط بالمئات فى الساعة الواحدة وكان آخرها فى العام 2001، ولا يتوقع ذلك هذه السنة 2018 .

 

 وتنشط شهب الأسديات سنويًا فى الفترة من 6 إلى 30 نوفمبر، وذروتها هذه السنة من منتصف ليل السبت 17 نوفمبر، وخلال الساعات قبل شروق شمس، الأحد 18 نوفمبر. 

 

وفى هذه السنة سيغرب القمر الأحدب بعد فترة قصيرة من منتصف الليل ما سيترك السماء مظلمة لتساقط الشهب خلال ساعات الفجر .

 

ولمحاولة رؤية الشهب يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيدًا عن أضواء المدن، وذلك بمراقبة الأفق الشرقى بالعين المجردة دون الحاجة لتلسكوب أو منظار، حيث تنطلق الشهب ظاهرياً من نقطة أمام نجوم الأسد، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أى مكان فى السماء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ذروة شهب الثوريات الجنوبية 2018 تزين سماء الوطن العربى اليوم فى منظر بديع

الشهب

شهب الاسديات

الوطن العربى

سماء الوطن العربى




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة