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دواوين الوزارات.. "الصحة" تخصص "خط ساخن" للإبلاغ عن نقص الألبان المدعمة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:01 ص
دواوين الوزارات.. "الصحة" تخصص "خط ساخن" للإبلاغ عن نقص الألبان المدعمة البان اطفال
إعداد – إسماعيل رفعت
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

"الصحة" تخصص "خط ساخن" للإبلاغ عن نقص الألبان المدعمة بمنافذ الوزارة

قوافل الكشف عن فيروس سى تصل سجن أسيوط

 

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم الفنى" يشارك فى مشروع التوعية بأهمية الحفاظ على مياة نهر النيل

 

التعليم: امتحانات الصف الأول الثانوى لـ"أبناؤنا فى الخارج" هذا العام فقط

 

الإسكان: 

الإسكان: 2 ديسمبر بدء تسليم 600 وحدة بمشروع "دار مصر" فى دمياط الجديدة

 

وزارة الأوقاف:

الأوقاف تقنن أوضاع 1957 دار تحفيظ قرآن بمشاركة التضامن

 

وزارة النقل:

وزير النقل: 1300 مزلقان بالجمهورية و30 يونيه 2020 سننتهى من تطوير 70%

 

وزارة الزراعة:

المتحدث باسم الزراعة: سنصدر الدواجن.. وقرار منع تداولها أصبح ضرورة

 

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يجتمع بالتشكيل الجديد لرؤساء لجان المجلس الأعلى للجامعات

 

وزارة  الكهرباء:

الكهرباء تحتفل بتخريج 31 متدرب من حوض النيل فى 4 برامج تدريبية

الكهرباء تحتفل بتخريج 31 متدرب من حوض النيل فى 4 برامج تدريبية

 

وزارة القوى العاملة: 

القوى العاملة تعلن قبول طلبات الراغبين فى التدريب الفندقى للشباب مجانا

القوى العاملة: مبادرة لم شمل الأسرة المصرية بإيطاليا تقضى على الهجرة غير الشرعية

 

وزارة الهجرة: 

وزيرة الهجرة: الفنون والثقافة سلاح هام لمجابهة الثقافات الهدامة

 

 

 


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