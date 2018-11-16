دبلوماسى أمريكى: تركيا تنتهك حقوق قبرص فى التمتع بمواردها الطبيعية بالجنوب

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قال السفير الأمريكى لدى اليونان جيفرى بيات، إن تركيا تنتهك حقوق قبرص وحقوق القبارصة الأتراك فى التمتع بالموارد الطبيعية فى الجزيرة الواقعة فى البحر المتوسط.

وأضاف بيات - فى تصريحات لصحيفة (كاثيميريني) اليونانية - أن تركيا تعارض بشدة إجراء الحكومة القبرصية عمليات تنقيب عن الغاز فى جنوب قبرص المعترف بها دوليًا، مشيرا إلى أن هناك درجة كبيرة من التقارب فى الآراء بين واشنطن وأثينا حيال الأسئلة المُثارة حول تركيا.

وفى السياق، أكد بيات أن واشنطن تدعم حقوق قبرص فى تطوير مواردها فى منطقتها الاقتصادية الخالصة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة كانت شديدة الوضوح، فواشنطن تحدثت مرارًا وتكرارًا، وبصفة دائمة فيما يخص دعمها لحق قبرص فى استغلال جرفها القارى ومواردها.