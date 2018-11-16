video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دبلوماسى أمريكى: تركيا تنتهك حقوق قبرص فى التمتع بمواردها الطبيعية بالجنوب

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:09 ص
دبلوماسى أمريكى: تركيا تنتهك حقوق قبرص فى التمتع بمواردها الطبيعية بالجنوب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أ ش أ
إضافة تعليق

قال السفير الأمريكى لدى اليونان جيفرى بيات، إن تركيا تنتهك حقوق قبرص وحقوق القبارصة الأتراك فى التمتع بالموارد الطبيعية فى الجزيرة الواقعة فى البحر المتوسط.

وأضاف بيات - فى تصريحات لصحيفة (كاثيميريني) اليونانية - أن تركيا تعارض بشدة إجراء الحكومة القبرصية عمليات تنقيب عن الغاز فى جنوب قبرص المعترف بها دوليًا، مشيرا إلى أن هناك درجة كبيرة من التقارب فى الآراء بين واشنطن وأثينا حيال الأسئلة المُثارة حول تركيا.

وفى السياق، أكد بيات أن واشنطن تدعم حقوق قبرص فى تطوير مواردها فى منطقتها الاقتصادية الخالصة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة كانت شديدة الوضوح، فواشنطن تحدثت مرارًا وتكرارًا، وبصفة دائمة فيما يخص دعمها لحق قبرص فى استغلال جرفها القارى ومواردها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"لطمة جديدة على وجه تركيا وقطر"..العالم يدعم الجهود المصرية لتوحيد الجيش الليبى..البيان الختامى لمؤتمر "باليرمو " يؤكد ضرورة مكافحة الإرهاب..ودعوات لاجراء الانتخابات العام المقبل وتوحيد المؤسسات الإقتصادية

عمرو مرعى يتلقى عرضا تركيا يهدد عودته لمصر

تركيا تسجن صحفيا 19 عاما بتهمة متعلقة بتحركات الجيش فى يوليو 2016

البطالة فى تركيا 11.1% فى "يوليو-سبتمبر" الأعلى منذ أوائل 2017

الجبير: طلبنا من تركيا 3 مرات تسليم معلومات حول مقتل خاشقجى ولم تستجب

وكالة فيتش: تركيا تنتظرها حالة من الركود الاقتصادى فى عام 2019

اليونان

أمريكا

قبرص

تركيا

سياسة

رجب طيب أردوغان




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة