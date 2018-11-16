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حزب القوات اللبنانية: نرفض استغلال مقتل خاشقجى لأهداف لا علاقة لها بالجريمة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:07 م
حزب القوات اللبنانية: نرفض استغلال مقتل خاشقجى لأهداف لا علاقة لها بالجريمة السياسى اللبنانى سمير جعجع
بيروت (أ ش أ)
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أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، رفضه الشديد واستهجانه استغلال مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى، لأهداف لا علاقة لها بالجريمة، فى محاولة لتطويق المملكة العربية السعودية وضرب الدور المهم الذى تلعبه المملكة.

وقال جعجع، فى تصريح اليوم، "لولا وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الكثير من الدول العربية، والكثير من القضايا العربية المحقة، لكان ربما تغيّر وجه منطقة الشرق الأوسط ككل".

وأشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" إلى أن من يرغب فى محاربة الجريمة فى العالم، عليه أن يساعد القضاء فى كل ما يتخذه من إجراءات لكشف ملابسات هذه القضية، وليس أن يتذرع بها للوصول إلى غايات ومرام وأبعاد لا علاقة لها، لا بجمال خاشقجى ولا بالجريمة ولا بالحريات العامة ولا بأى شىء آخر.

 


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