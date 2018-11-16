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حبس 6 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة مركبات "التوك توك" بالمنوفية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:55 م
حبس 6 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة مركبات "التوك توك" بالمنوفية حبس -ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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قررت نيابة قويسنا بمحافظة المنوفية، حبس 6 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة التكاتك بعد 8 وقائع سرقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات .  
 
كان اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية قد تلقى اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، بورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز قويسنا تفيد بقيام كل من "س ج ع " 23 سنه، عامل، مقيم بقرية شرانيس دائرة المركز، و" ج ص ع " 28 سنه، عاطل، ومقيم بالمنيب، و "م ص م" 41 سنه، عاطل، مقيم بالمنيب الجيزة، و "ي ش ش"، 23 سنه، عاطل ومقيم بالجيزة، و " ع ص ب "،  23 سنه، عاطل ومقيم بقويسنا، و" ا ف م " 50 سنه، صاحب مقهى مقيم بأبو النمرس جيزة، وكونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقات الدراجات البخارية "التوكتوك" .
 
 
تم القبض على المتهمين وبحوزة الثانى والثالث والرابع 3 سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بإحرازهم للسلاح الابيض بقصد الدفاع عن النفس واستخدامه فى النشاط الاجرامى، واعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقات بدائرة مركز بركة السبع وقويسنا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
 

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