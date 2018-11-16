جنايات المنصورة تستكمل غدا جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة ، غدا السبت ، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، نظر القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية، والمقيدة برقم 355 جزئى جنايات ميت سلسيل لسنة 2018 ، المتهم فيها محمود نظمي السيد، بقتل نجليه " ريان ومحمد " .

ومن المقررأن تستمع هيئة المحكمة لدفاع المتهم، والاطلاع على تقرير خبير الخطوط ، الذى تم انتدابه لتحليل الرسالة التى كتبها المتهم لزوجته يعترف فيها، بإرتكاب واقعة قتل طفلية وأنه نادم على ذلك، وكانت نيابة شمال الدقهلية وجهت للمتهم تهمة القتل العمد لنجليه ، والقى بهما فى مجرى نهر النيل، وحيازة مخدر الحشيش وأقراص الترامادول .