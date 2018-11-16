video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جنايات المنصورة تستكمل غدا جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلية بالدقهلية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:01 م
جنايات المنصورة تستكمل غدا جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلية بالدقهلية محمود نظمى قاتل طفليه
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة ، غدا السبت ، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى،  نظر القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية، والمقيدة برقم 355 جزئى جنايات ميت سلسيل لسنة 2018 ، المتهم فيها محمود نظمي السيد، بقتل نجليه " ريان ومحمد " . 

ومن المقررأن تستمع هيئة المحكمة لدفاع المتهم، والاطلاع على تقرير خبير الخطوط ، الذى تم انتدابه لتحليل الرسالة التى كتبها المتهم لزوجته يعترف فيها، بإرتكاب واقعة قتل طفلية وأنه نادم على ذلك، وكانت نيابة شمال الدقهلية وجهت للمتهم  تهمة القتل العمد لنجليه ، والقى بهما فى مجرى نهر النيل،  وحيازة مخدر الحشيش وأقراص الترامادول .

 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكالمات قاتل طفليه بالدقهلية تحدد موقع جريمته.. والمتهم: قتلتهم لإدخالهم الجنة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جنايات المنصوره

اخبار الدقهليه

ميت سلسيل




لا تفوتك
القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية

مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية

فى أول ندوة مع صحيفة مصرية منذ تولى منصبه.. سفير اليابان لـ«اليوم السابع»: إصلاحات القاهرة الاقتصادية شجاعة.. ماساكى نوكى يؤكد: شركاتنا مهتمة بالسوق المصرى وإمكانياته.. واستقرار مصر ورخاؤها يصب فى مصلحة العالم

فى أول ندوة مع صحيفة مصرية منذ تولى منصبه.. سفير اليابان لـ«اليوم السابع»: إصلاحات القاهرة الاقتصادية شجاعة.. ماساكى نوكى يؤكد: شركاتنا مهتمة بالسوق المصرى وإمكانياته.. واستقرار مصر ورخاؤها يصب فى مصلحة العالم

"وحشونا الحبايب" الحلقة الأولى.. بين المرض والاكتئاب والاعتزال والحجاب كيف يقضى النجوم الغائبون أوقاتهم؟.. كيف تأثرت سهير البابلى بنصائح الشعراوى؟.. وأسرار عزلة شريفة فاضل.. لماذا ابتعدت البسكوتة شويكار؟

"وحشونا الحبايب" الحلقة الأولى.. بين المرض والاكتئاب والاعتزال والحجاب كيف يقضى النجوم الغائبون أوقاتهم؟.. كيف تأثرت سهير البابلى بنصائح الشعراوى؟.. وأسرار عزلة شريفة فاضل.. لماذا ابتعدت البسكوتة شويكار؟

فيديو.. "هاتريك" يفصل نيمار عن وصافة بيليه التاريخية مع البرازيل

فيديو.. "هاتريك" يفصل نيمار عن وصافة بيليه التاريخية مع البرازيل

للفلاحين فقط.. 10 نصائح مهمة من "الفاو" للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان

للفلاحين فقط.. 10 نصائح مهمة من "الفاو" للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة