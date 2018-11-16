جريمة ثأر.. مواطن يقتل آخر رميا بالرصاص ودورية أمنية تضبطه بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج في ضبط شخص بجهينة لقتله شخص أخر بالرصاص بسبب وجود خصومة ثأرية بينهما.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة جهينة بسوهاج لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز تناهى لسمعهم صوت إطلاق أعيرة نارية بشارع الجمهورية ، وبالإنتقال تبين إصابة "محمد.م" 69 سنة بالمعاش ، بطلقات نارية متفرقة بالجسم, تم نقله للمستشفى المركزى، إلا أنه توفى فور وصوله.

وتم ضبط مطلق الأعيرة النارية ، وتبين أنه يدعى "أيمن.إ" وذلك بمحل الواقعة أثناء محاولته الهرب ، وبحوزته السلاح المستخدم "بندقية آلية ، وبخزينتها 18 طلقة من ذات العيار"، وعُثر بالمكان على 5 فوارغ من ذات العيار، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة لوجود خصومة ثأرية بينهما.