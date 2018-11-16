توفير سلع غذائية بمنافذ أمان بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

كتب محمود عبد الراضي

وفرت وزارة الداخلية، كميات كبيرة من السلع الغذائية فى منافذ أمان التابعة لها، وذلك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء وجشع بعض التجار.

ولم تكتفى ذلك، وإنما حركت سيارات متنقلة تحمل سلع غذائية بأسعار مخفضة لبيعها في المناطق الشعبية وبالقرى والنجوع.

يذكر أن وزارة الداخلية قامت بإنشاء "منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم إفتتاح 924 منفذ بكافة محافظات الجمهورية ،خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً ، منها 734 منفذ ثابت ومحل تجارى، و 190، منفذ متحرك ، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعاً.