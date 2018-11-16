تعزيز الخدمات المرورية بمحيط تحويلات شارع القومية بسبب أعمال المترو

كتب عبد الرحمن سيد

عززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، من تواجد الخدمات بمحيط التحويلات المرورية بشارع القومية العربية التى تستمر لثلاث سنوات لمنع التكدسات المرورية والزحام المتكرر بالمنطقة، بسبب البدء فى أعمال المرحلة الثانية والثالثة لمحطتى مترو القومية والدائرى، مع وضع لوحات إرشادية وانتشار للخدمات المرورية لإرشاد قائدى السيارات للاتجاهات الجديدة.

ووضعت الإدارة العامة للمرور والهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة للمشروع، العديد من التحويلات المرورية للبدء فى أعمال التنفيذ الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة لمحطتى القومية العربية والدائرى، ضمن مشروع الخط الثالث للشبكة القومية لمترو الأنفاق مع تدعيم المنطقة بالخدمات.

وجرى إغلاق جزئى لشارع القومية العربية فى الاتجاهين بجوار الجزيرة الوسطى بعرض 25م وطول 850م بداية من شارع العروبة وحتى تقاطعه مع شارع البوهى مع ترك مسافة بعرض 6م فى كلا الحارتين للسماح بالحركة المرورية .

وتركت اﻹدارة مسافة لا تقل عن 20م للدورانات لكل 150م، مع وضع علامات إرشادية وعلامات مضيئة ليلاً قبل كل تحويلة بمسافة كافية، إضافة لنشر الخدمات لمنع التكدسات المرورية وتسهيل حركة السيارات والمارة، على أن يتم نشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.