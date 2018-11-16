ترامب يزور كاليفورنيا السبت لتفقد المنكوبين من الحرائق

أ ف ب

يتوجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب السبت الى كاليفورنيا لتفقد المنكوبين من جراء الحرائق الاكثر دموية فى تاريخ هذه الولاية الواقعة فى غرب الولايات المتحدة.

وأعلنت ليندسى والترز الناطقة باسم البيت الابيض أن "الرئيس سيتوجه الى كاليفورنيا السبت للقاء الاشخاص المتضررين من جراء الحرائق".

وبعد أسبوع على اندلاع النيران التى أتت على أكثر من 50 الف هكتار، يواصل رجال الانقاذ أعمال التحقق من هويات الضحايا حيث تم احصاء 59 قتيلا حتى الان فيما لا يزال حوالى 600 شخص فى عداد المفقودين.

وكان رد فعل الاول للرئيس الأمريكى على هذه المأساة أثار جدلا وساعا بعدما اتهم فى تغريدة ولاية كاليفورنيا الخاضعة لسيطرة الديموقراطيين بسوء ادارة الغابات فى حين أن هذا الامر يخضع لسلطة الدولة الفدرالية.

وقال انذاك "يتم صرف مليارات الدولارات سنويا مع خسارة مثل هذا العدد من الارواح، كل هذا بسبب سوء إدارة خطير للغابات. عالجوا هذا الأمر الآن وإلا لن يتم صرف أموال فدرالية بعد الان".

ومنذ ذلك الحين قام بتغيير لهجته مؤكدا دعمه للسكان وقائلا إنه تحدث مباشرة مع الحاكم الديموقراطى جيرى براون.

ولم يحدد بعد سبب الحرائق لكن العديد من السكان رفعوا دعوى ضد شركة الكهرباء المحلية "باسيفيك غاز اند الكتريك" مؤكدين أن احتكاكا فى خط التوتر العالى أدى الى اندلاع الحرائق.