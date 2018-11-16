الرئيسية أخبار عالمية ترامب: "قد لا أضطر لفرض المزيد من الرسوم على الصين" الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:49 م الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رويترز إضافة تعليق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الصين تريد إبرام اتفاق بشأن التجارة وإن الولايات المتحدة قد لا تحتاج لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات من ثانى أكبر اقتصاد فى العالم. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. بالبولكا دوت الأزرق.. كيت ميلتون وإيفانكا ترامب بنفس الفستان فى مناسبات مختلفة بوتين: ناقشت أسعار النفط مع ترامب بوتين يعلن عن لقاء مرتقب مع ترامب فى بوينس أيرس لبحث عدد من الملفات ترامب يزور كاليفورنيا السبت لتفقد المنكوبين من الحرائق امريكا الصين اخبار امريكا اخبار الصين اخبار العالم اخبار العالم اليوم القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية فى أول ندوة مع صحيفة مصرية منذ تولى منصبه.. سفير اليابان لـ«اليوم السابع»: إصلاحات القاهرة الاقتصادية شجاعة.. ماساكى نوكى يؤكد: شركاتنا مهتمة بالسوق المصرى وإمكانياته.. واستقرار مصر ورخاؤها يصب فى مصلحة العالم "وحشونا الحبايب" الحلقة الأولى.. بين المرض والاكتئاب والاعتزال والحجاب كيف يقضى النجوم الغائبون أوقاتهم؟.. كيف تأثرت سهير البابلى بنصائح الشعراوى؟.. وأسرار عزلة شريفة فاضل.. لماذا ابتعدت البسكوتة شويكار؟ فيديو.. "هاتريك" يفصل نيمار عن وصافة بيليه التاريخية مع البرازيل للفلاحين فقط.. 10 نصائح مهمة من "الفاو" للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة