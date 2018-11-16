ترامب: "قد لا أضطر لفرض المزيد من الرسوم على الصين"

رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الصين تريد إبرام اتفاق بشأن التجارة وإن الولايات المتحدة قد لا تحتاج لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات من ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.