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تحرير 1526 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 05:54 م
تحرير 1526 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1526 مخالفة مرورية متنوعة و شملت411مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و49 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و73 مخالفة انتظار خاطئ وحجز17 سيارة و139 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو63  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 44 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 42  رخصة لمخالفة البيئة و 102 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 52رخصة لمخالفة خط السير و35 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و40 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 64 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 50 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 61مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و49 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و63 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 7سيارات متروكة و42 مخالفة إزالة فاميه وتحرير38 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و30 مخالفة مواقف عشوائية و38 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير16 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

 


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