تأخر إقلاع 9 رحلات من مطار القاهرة وإلغاء أخرى بسبب الصيانة وحالة الجو

كتب هانى عثمان - أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 9 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، إضافة إلى إلغاء رحلة أخرى، بسبب سوء الأحوال الجوية فى مطارات الوصول والصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة ان رحلتى الخطوط نسما 140 المتجهة الى القصيم ، 170 المتجهة الى جدة تأخرا عن مواعيد الاقلاع المقررة لهما بجدول التشغيل ، كما تأخرت خطوط طيران النيل 109 المتجهة الى سكاكا ، وذلك بسبب أعمال الصيانة .

وأضافت المصادر ان رحلة الخطوط العراقية 104 المتجهة إلى السلمانية ، ورحلة الخطوط التركية 691 المتجهة الى اسطنبول ، ورحلة خطوط المصرية العالمية 340 المتجهة الى مدريد ، ورحلة خطوط طيران الاتحاد 650 المتجهة إلى ابو ظبي ، ورحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة الى كازابلانكا ، وأخيرا رحلة الخطوط الايطالية 804 المتجهة الى ميلان تأخروا عن المواعيد المقررة بجدول التشغيل، وذلك بسبب ظروف التشغيل وسوء الأحوال الجوية .

وأشارت المصادر، إلى إلغاء رحلة الخطوط الكويتية 1544 المتجهة إلى الكويت، وذلك بسبب الأحوال الجوية هناك، وظروف التشغيل بمطار الكويت الدولى .