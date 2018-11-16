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بعد 21 واقعة.. حبس عاطلين تخصصا فى سرقة الدراجات البخارية بالمنوفية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:06 م
بعد 21 واقعة.. حبس عاطلين تخصصا فى سرقة الدراجات البخارية بالمنوفية حبس -ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية بعد اتهامهم فى  21 واقعة سرقة بالمنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات .
 
كان اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية قد تلقى اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، بورود معلومات الى ضباط وحدة مباحث مركز منوف، تفيد بأن كلا من " ج ع ا " 33 سنه، عاطل ومقيم بقرية غمرين مركز منوف، وسبق اتهامة فى القضية رقم 4731 جنح مركز الباجور لسنة 2011 " ابتزاز أموال"، و " ع ر ع " 23 سنه، عاطل ومقيم بمنشاة سلطان مركز منوف، كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية .
 
وتم القبض على المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 21 واقعة سرقة بدوائر مركز شبين الكوم،ومنوف بوقائع سرقات متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وبالعرض على النيابة قررت الحبس اربعة أيام على ذمة التحقيقات  .
 
 
 

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