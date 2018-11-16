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بعد زيارة رئيس الوزراء.. رفع 600 طن قمامة وأتربة من الجبل الأصفر فى الخانكة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:10 م
بعد زيارة رئيس الوزراء.. رفع 600 طن قمامة وأتربة من الجبل الأصفر فى الخانكة جانب من الحملة
القليوبية إبراهيم سالم
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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة، حملة نظافة وتطوير مكبرة بمنطقة الجبل الأصفر، اليوم الجمعة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتعليمات المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، حيث شملت أعمال جرد وتسوية طرق ونظافة ورفع أتربة وإنارة عامة من الصباح الباكر حتي الليل بالجبل الاصفر، وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء للمنطقة أمس الخميس. 
 
وأكد غريب أحمد، رئيس مدينة الخانكة، أن الحملة كانت تحت إشراف الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، وبحضور طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة واحمد السيد مساعد رئيس المدينة، والسيد الاكشر رئيس وحدة الجبل الاصفر،  أحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات، حيث شملت الحملة نظافة ورفع الاتربة وجرد الطرق العامة وعمل صيانة لأعمدة الانارة وتركيب كشافات ولمبات واسلاك للاعمدة وذلك بطريق العقد 16 و 19 بالجبل الاصفر، مشيرا إلي أنه تم رفع عدد 500 طن اتربة وركش وردم من امام محطة الصرف الصحي.
 
وتابع: تم رفع 100 طن قمامة وتم جرد الطريق بالجليدر الخاص بمدينة الخصوص وبوكت المجلس بمسافة 6000 متر بطول الطرق العامة من علي جانبي الطريق، وكذا عمل صيانة للاعمدة الانارة الموجودة بمنتصف الطريق ل 80 عامود من تركيب كشافات ولمبات واسلاك كهربائية، وسوف يتم استكمال رفع الاتربة والمخلفات والانارة العامة غدا السبت. 
 
وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الخميس، الجزء الثانى من المرحلة الثانية، بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، تمهيدا للافتتاح الرسمى قريبا، وكان برفقته محافظ القليوبية، ونائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق.
 
حملة نظافة وتطوير مكبرة بمنطقة الجبل الأصفر (1)
حملة نظافة وتطوير مكبرة بمنطقة الجبل الأصفر

حملة نظافة وتطوير مكبرة بمنطقة الجبل الأصفر (2)
حملة نظافة وتطوير مكبرة بمنطقة الجبل الأصفر

حملة نظافة وتطوير مكبرة بمنطقة الجبل الأصفر (3)
حملة نظافة وتطوير مكبرة بمنطقة الجبل الأصفر

حملة نظافة وتطوير مكبرة بمنطقة الجبل الأصفر (4)
حملة نظافة وتطوير مكبرة بمنطقة الجبل الأصفر 

 


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