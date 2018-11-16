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انعقاد المعرض الدولى الرابع للأخشاب 30 نوفمبر المقبل

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 05:00 ص
انعقاد المعرض الدولى الرابع للأخشاب 30 نوفمبر المقبل صناعة الاخشاب - ارشيفية
كتبت – منى ضياء
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قال وليد فرغل المدير التنفيذى لشركة الإستراتيجى المنظمة للمعرض الدولى الرابع للأخشاب، أن النسخة الرابعة للمعرض تعزز من قيمة وقدرة المنتجات الخشبية المصرية على التوسع، وزيادة  قدرتها التنافسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مستقبل نمو سوق الأخشاب المصرى قوى وقادر على التصدير وتحديداً دول شمال أفريقيا، حيث ينعقد فى الفترة من 30 نوفمبر الجارى إلى 3 ديسمبر المقبل، بمركز المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر.

وأضاف فرغل فى بيان له، أن مصر تحتل المركز الأول عربياً وإفريقياً فى صناعة الأثاث يستوجب وجود مدخلات قوية تدعم صناعة الأثاث، وهو مايستهدفه المعرض، فى الوقت الذى تلقى صناعة الأثاث بمصر اهتماما كبيرا من دول مختلفة، مشيراً إلى استهدافه خلال أيام المعرض فتح مزيد من الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية ودعم تعميق المكون المحلى فى الصناعة.

وأشار فرغل، إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولى صناعة الأخشاب اهتماماً كبيراً بهدف الارتقاء بتنافسية هذا القطاع الكبير، بالإضافة إلى أنه مصاحب ‏للتنمية العقارية وخطط مصر لإنشاء مدن جديدة، فيما برز اهتمام الوزارة من خلال الرغبة فى إنشاء مصنع للأخشاب بدولة الجابون لتوفير الأخشاب الجابونية فى تلبية احتياجات الصناعة المصرية من الأخشاب، بالإضافة إلى مواكبة أهم التطورات العالمية المتعلقة بصناعة الأخشاب والتوجه نحو استخدام الأخشاب المصنعة والدهانات صديقة البيئة .

من ناحيته قال حسين كمال مدير المعرض الدولى الرابع للأخشاب، إلى أن هناك رغبة قوية للقائمين على المعرض لدعم سياسة الدولة وسياسية وزارة التجارة الصناعة والتجارة فى  "تعميق المكون المحلى فى صناعة الأخشاب" من خلال توصيل المصنعين العاملين بصناعة الأخشاب بمصنعى مدخلات الإنتاج، وهى إحدى أهم أولويات الدولة المصرية ووزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الحالية، وهو ما يساهم بصورة قوية فى تعزيز الصادرات المصرية ويسهم فى زيادة الاستثمارات مستقبلاً.


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