اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قيامها بقطع المياه عن بعض المناطق بالعجوزة وإمبابة اعتباراً من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة ولمدة 5 ساعات، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه قطر 300 متر لتعارضه مع أعمال محطة مترو الكيت كات .
كما أعلنت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى "محيط ميدان الكيت كات، منطقة معهد القلب، شارع عمر طوسون، واجهة شارع السودان بدايةً من ميدان الكيت كات حتى شارع عمر طوسون .
من جانبه شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانقطاع وعدم تجاوزها، وعودة ضخ المياه بعد الانتهاء من الأعمال مباشرةً.
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