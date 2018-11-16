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اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:05 ص
اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات مياه الشرب - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قيامها بقطع المياه عن بعض المناطق بالعجوزة وإمبابة اعتباراً من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة ولمدة 5 ساعات، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه قطر 300 متر لتعارضه مع أعمال محطة مترو الكيت كات .

 

كما أعلنت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى "محيط ميدان الكيت كات، منطقة معهد القلب، شارع عمر طوسون، واجهة شارع السودان بدايةً من ميدان الكيت كات حتى شارع عمر طوسون .

 

من جانبه شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانقطاع وعدم تجاوزها، وعودة ضخ المياه بعد الانتهاء من الأعمال مباشرةً.

 


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