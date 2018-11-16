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اليوم.. قطع المياه عن مركز ومدينة الصف 12 ساعة تبدأ الــ 8 مساءا

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن مركز ومدينة الصف 12 ساعة تبدأ الــ 8 مساءا قطع المياه
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قيامها بإيقاف مؤقت لضخ مياه الشرب من محطة مياه الصف المرشحة و قطع الخدمة عن مركز ومدينة الصف إعتباراً من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة وحتى الــ 8 من صباح غدا السبت وذلك لتنفيذ أعمال العمرات الدورية وتطهير بيارة العكرة وإجراء أعمال الصيانة السنوية لمحابس وبوابات البيارة .
 
وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مسئولى شركة مياه الشرب بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية عقب الإنتهاء من الأعمال.
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز بضرورة تدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع على أن يتم تسيير سيارات لنقل المياه الصالحة للشرب وتخصيص أرقام 125 ، 114 لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن .
 
 

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