اليوم.. أوقاف الإسماعيلية تنظم احتفالا كبيرا بالمولد النبوي الشريف

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إنه سوف يقام اليوم الجمعة مؤتمر ديني كبير، تحت عنوان محمد رسول الإنسانية للتعريف بنبي الإسلام وأخلاقياته، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة الأوقاف مع بداية شهر ربيع أول، واحتفالات المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف في عموم المساجد، ومراكز الشباب، والمدارس، والجامعات، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشار بدران فى تصريحات صحفية، إلى أن الهدف من الحملة هو تعريف المواطنين، وطلبة المدارس، والجامعات، بأخلاق الرسول ويسر الدين حيث تجوب الحملة جميع مساجد المحافظة، وكذا المدارس والجامعات، ومركز الشباب لافتًا فضيلته إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وتوجيه الدعوة للشباب لحضور الاحتفال لأنها الفئة المستهدفة المهمة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية سوف تكرم عددًا من أسر شهداء الجيش والشرطة، بالإضافة إلى تكريم ذوى الاحتياجات الخاصة، وحفظة القرآن الكريم بالمحافظة، وأن الحملة ستتوج بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف في يوم 11 ربيع أول بمسجد إذاعة وتليفزيون القنال بمشاركة اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، ونواب البرلمان، ولفيف من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات الدينية، والأمنية، والتنفيذية بالمحافظة.