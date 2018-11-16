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اليوسفى يصلح ما أفسدته الحرب.. توزيع 200 طن يوسفى هدية سول لمواطنى بيونج يانج

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:55 ص
اليوسفى يصلح ما أفسدته الحرب.. توزيع 200 طن يوسفى هدية سول لمواطنى بيونج يانج اليوسفى
كتب محمد جمال
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أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتوزيع 200 طن من اليوسفى حصل عليها بلده هدية من كوريا الجنوبية، على تلاميذ المدارس والأطفال وغيرهم من سكان العاصمة الكورية الشمالية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأفادت وكالة "تستاك" للأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن زعيم البلد كيم جونج أون وجه كلمات الشكر لرئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، على هذه الهدية.

وقالت وسائل إعلام محلية فى وقت سابق إن سلطات كوريا الجنوبية أرسلت إلى كوريا الشمالية 200 طن من اليوسفى ردا على هدية بيونغ يانغ التى كانت تضم طنين من الفطر البرى اللذيذ، والتى حصل عليها الرئيس الجنوبي، مون جيه إن، أثناء زيارته إلى بيونغ يانغ فى سبتمبر الماضي.


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