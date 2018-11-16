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الولايات المتحدة: واثقون من إيفاء كيم جونج أون بالتزاماته

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:34 ص
الولايات المتحدة: واثقون من إيفاء كيم جونج أون بالتزاماته زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
واشنطن (أ ف ب)
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ما زالت "واثقة" من أنّ الالتزامات المتعلقة بنزع الأسلحة النووية التى قطعها الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون خلال قمته مع الرئيس دونالد ترامب سوف يتم الإيفاء بها.

وذكر المتحدث فى بيان، أنه خلال قمة سنغافورة فى يونيو الماضى، قطع ترامب وكيم "عددا من الالتزامات بشأن نزع السلاح النووى بشكل نهائى ويمكن التحقق منه بالكامل وخلق مستقبل أكثر إشراقا لكوريا الشمالية". وأضاف المتحدث "ما زلنا واثقين من أن الوعود التى قطعها الرئيس ترامب والقائد كيم سيتم الإيفاء بها".

 


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