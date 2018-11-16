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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:59 م
خالد صلاح
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المفوض التجارى يتوقع ارتفاع معدلات التجارة بين مصر وتونس لـ 600 مليون دولار

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:28 م
المفوض التجارى يتوقع ارتفاع معدلات التجارة بين مصر وتونس لـ 600 مليون دولار المفوض التجارى المصرى فى تونس
رسالة تونس - أسماء أمين
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توقع الدكتور علاء الدين حسين الوزير المفوض التجارى بتونس، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 600 مليون دولار خلال عام 2019 بدلا من 350 مليون دولار حاليا، مشيرا إلى أن 50% من حجم الصادرات المصرية إلى تونس بترولية، والباقى خضروات مجمدة فى حين أن الصادرات التونسية للسوق المصرى معظمها كيماويات للزراعة.

 

وأرجع الوزير المفوض بتونس فى تصريحات لـ"اليوم السابع" انخفاض التبادل التجارى بين البلدين إلى عدم تفعيل العديد من الاتفاقيات بين البلدين لتنشيط وزيادة حجم التبادل التجارى، ويرى حسين أن زيادة الصادرات يتطلب زيارات مكثفة من رجال الأعمال المصريين بتونس وزيادة المعارض.

 

وكشف انعقاد اللجنة العليا بين البلدين فى ديسمبر القادم بهدف مناقشة العوائق التى تعرقل زيادة حجم الصادرات.

 

 

 


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