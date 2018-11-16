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المبعوث الأمريكى إلى سوريا: السعودية أفضل شريك فى التصدى لأنشطة إيران

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 03:07 ص
المبعوث الأمريكى إلى سوريا: السعودية أفضل شريك فى التصدى لأنشطة إيران
واشنطن (أ ش أ)
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أكد مبعوث الرئيس الأمريكى لسوريا السفير جيمس جيفرى أن ليس للولايات المتحدة شريكا أفضل فى الشرق الأوسط من السعودية.

وقال جيفرى - فى تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية أمس الخميس، إن السعودية أفضل شريك لواشنطن من أجل التصدى لنشاطات إيران فى المنطقة بالإضافة إلى أنها شريك مهم فى مكافحة الإرهاب.

وشدد الممثل الأمريكى الخاص إلى سوريا أن أولويات بلاده فى سوريا الآن تتمثل فى هزيمة تنظيم داعش الإرهابى، وإزاحة كل القوات الإيرانية من البلاد والبدء بعملية سلام.

 

 


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