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المالية تفند شائعات فرض الحكومة ضرائب على أرباح البورصة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 10:33 ص
المالية تفند شائعات فرض الحكومة ضرائب على أرباح البورصة محمد معيط وزير المالية
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد فرض الحكومة ضرائب على أرباح البورصة، تواصل المركز مع وزارة المالية،  والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
 
 وأكدت المالية، أنه لم يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حتى الآن، موضحةً أنه تم تأجيلها  لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017،مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.
 
وأضافت الوزارة أنها تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل.
 
 
 
 

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