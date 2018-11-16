وأشاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي صادر عن الوزارة - بما تضمنه بيان النائب العام السعودي من شفافية عكستها النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذه القضية، والتي تعبر عن التزام السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، بإرساء قواعد العدل والحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها.



وأكد المصدر ثقة الكويت بالإجراءات التي اتخذتها السعودية، ‏مشددا على ضرورة الابتعاد عن استغلال هذه القضية وتسييسها.