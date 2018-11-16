القبض على موظف بالمعاش بحوزته 28 ألف جنيه مزورة فى الإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية امن الإسماعيلية من القبض على موظف بالمعاش أثناء إيداعه مبلغ مالى 28700 جنيه مزور بالبنك الزراعى المصرى فى دفتر التوفير الخاص به.

وكان اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية تلقى اخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الاسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد ايهاب مصطفى رئيس مباحث الاموال العامة بالمديرية من مسئولى البنك الزراعى المصرى "منطقة الاسماعيلية" مفاده بحضور عميل البنك "محمد.ع.إ"65 عاما موظف بالمعاش مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية صاحب دفتر توفير.

وأضاف البلاغ أنه عند توجه العميل لموظف البنك "صراف الخزينة" لإيداع مبلغ 33000 جنيه بالدفتر اكتشف موظف البنك أنه من ضمن المبلغ المودع 28700 جنيه مزورين وان باقى المبلغ 4230 جنيها مبالغ صحيحة.

على الفور انتقل ضباط مباحث الأموال العامة إلى مكان البلاغ وتمكنوا من القبض على عميل البنك الذى اعترف بحيازته للمبلغ المضبوط وبسؤاله عن مصدر المبالغ المزورة لم يبد سببا مقبولا.

تم التحفظ على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3731 لسنة 2018 إدارى قسم أول الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.