القبض على عاطل سرق طالبا بالإكراه فى مصر القديمة

كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط المتهم " على.م" 22 سنة، عاطل، لاتهامه بسرقة طالب بالإكراه بدائرة القسم.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغ من "الحسين أحمد" 15 سنة طالب، يفيد بأنه عقب خروجه من المدرسة فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، يستولى على سلسلة فضية خاصة به كرها عنه عقب تهديده بسلاح أبيض " مطواة "، وفر هاربا، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى إن وراء ارتكابها المتهم المذكور، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 6014 لسنة 2017 مصر القديمة " سرقة متنوعة "، بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم تم ضبطه وبحوزته السلسلة الفضية المستولى عليها، وسلاح أبيض " مطواة " المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.