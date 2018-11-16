القبض على ربة منزل سرقت أقراط تلميذات مدرسة ابتدائى بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث مركز السادات بمديرية أمن المنوفية، من القبض على ربة منزل قامت بسرقة أقراط التلاميذ من مدرسة بدائرة المركز.

وتلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، بإيلاغ مركز شرطة السادات من ادارة السادات التعليمية بقيام إحدى السيدات بالدخول لمدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسى بالمنطقة الثالثة بمدينة السادات والاستيلاء على قرطين ذهبيين من كلا من "رهف م ل " 8 سنوات، تلميذة بالصف الثانى الابتدائى، و "اروى م ط"، 8 سنوات، تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، وذلك عقب استدراجها لدورة المياه بالمدرسة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة " ايمان ح م " 23 سنه، ربة منزل ومقيمة بالمنطقة الثالثة بمدينة السادات، وتمكنت القوات من القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وبإرشادها تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهما تعرفا عليها والمسروقات.

تم إخطار إدارة الأمن الوطني، وتم تحرير المحضر رقم 15549 جنح مركز السادات، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.