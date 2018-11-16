القبض على خادمة وصديقها بتهمة سرقة 260 ألف جنيه من شقة بالنزهة

كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم النزهة، من ضبط المتهمين " وفاء.م" 31 سنة خادمة، و " إبراهيم .م"، لاتهامهما بسرقة 260 ألف جنيه من شقة سكنية.

وتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من "نجلاء.ع" 53 سنة، ربة منزل، يفيد باكتشافها سرقة مبلغ 260 ألف جنيه، من داخل مسكنها، واتهمت خادمتها المتهمة المذكورة سلفا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقها وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بمأمورية أسفرت عن ضبطها حال تواجدها بشقة مستأجرة وبصحبتها صديقها "إبراهيم .م"، وبحوزتهما" 218 ألف جنيه ( من متحصلات الواقعة )، 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفت الأولى بارتكاب الواقعة بأسلوب" المغافلة "، وأقرت بأنها نظرا لمرورها بضائقة مالية وعلمها باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية بمسكنها" محل عملها "، خططت لسرقتها بالاتفاق مع المتهم الثاني.

بمواجهة الأخير بما جاء بأقوال الأولى أيدها، وأقرا بشرائهما الهاتفين المضبوطين بحوزتهما بمبلغ 13 ألف جنيه " من متحصلات الواقعة "، وانفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية وتسديد مديونيات عليهما، باستدعاء المجني عليها اتهمتهما بالسرقة، تحرر عن ذلك للمحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.