video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على خادمة وصديقها بتهمة سرقة 260 ألف جنيه من شقة بالنزهة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:23 م
القبض على خادمة وصديقها بتهمة سرقة 260 ألف جنيه من شقة بالنزهة المتهمين
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

تمكن رجال مباحث قسم النزهة، من ضبط المتهمين " وفاء.م" 31 سنة خادمة، و " إبراهيم .م"،  لاتهامهما بسرقة 260 ألف جنيه من شقة سكنية.

 

وتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من "نجلاء.ع"  53 سنة، ربة منزل، يفيد باكتشافها سرقة مبلغ 260 ألف جنيه، من داخل مسكنها، واتهمت خادمتها المتهمة المذكورة سلفا.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقها وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بمأمورية أسفرت عن ضبطها حال تواجدها بشقة مستأجرة وبصحبتها صديقها "إبراهيم .م"،  وبحوزتهما" 218 ألف جنيه ( من متحصلات الواقعة )، 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفت الأولى بارتكاب الواقعة   بأسلوب" المغافلة "، وأقرت بأنها نظرا لمرورها بضائقة مالية وعلمها  باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية بمسكنها" محل عملها "، خططت لسرقتها بالاتفاق مع المتهم الثاني.

بمواجهة الأخير بما جاء بأقوال الأولى أيدها، وأقرا بشرائهما الهاتفين المضبوطين بحوزتهما بمبلغ 13 ألف جنيه " من متحصلات الواقعة "، وانفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية وتسديد مديونيات عليهما، باستدعاء المجني عليها اتهمتهما بالسرقة، تحرر عن ذلك  للمحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عنصر إجرامى فى كفر الشيخ عقب تبادل إطلاق النار مع الأمن

القبض على ربة منزل سرقت أقراط تلميذات مدرسة ابتدائى بالمنوفية

سرقة

سرقة بالاكراه

مديرية امن القاهرة

اخبار الحوادث

القبض على متهمين بسرقة شقة




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة