قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توصلا إلى اتفاق مبدئي ينص على استئناف تصدير النفط من حقول كركوك عبر أنبوب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر الأنبوب المار من الإقليم، وبمعدل يتراوح من 50-100 ـلف برميل يوميا.
وأضاف جهاد - في تصريح أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي - أنه سيتم تصدير وتسويق هذه الكمية من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وكان العراق أعلن - في وقت سابق - استئناف صادراته من نفط كركوك، بعدما توقف قبل أكثر من عام بسبب خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان.
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