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العدل: لا صحة لفتح باب التعيينات فى بعض قطاعات الوزارة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 10:54 ص
العدل: لا صحة لفتح باب التعيينات فى بعض قطاعات الوزارة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل، وتوفير درجات وظيفية بالوزارة، ورغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء هذه الشائعة فى تقرير سابق له بالعدد رقم (125)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة العدل، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
 
وأكدت الوزارة، على عدم الإعلان، عن فتح باب التعيينات بأي من قطاعاتها، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بالصلة.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن بوابة وزارة العدل على موقع الحكومة المصرية، هى فقط المنوط بها التحدث باسم وزارة العدل أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وكيفية شغلها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.
 
 
 

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