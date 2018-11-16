الصحة ترد على شائعات تعطل أجهزة القسطرة بمعهد القلب القومى

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تعطل أجهزة قسطرة القلب بمعهد القلب القومى، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم تعطل أى من أجهزة القسطرة بالمعهد، وأن المعهد يعمل بكامل طاقته، ويستقبل حالات القسطرة بشكل طبيعى، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة، إلى أن معهد القلب القومى من أكبر مراكز القلب فى العالم مشددة على استحالة تعطل جهاز القسطرة بالمعهد، حيث أن المعهد به 9 أجهزة للقسطرة تعمل بكامل طاقتها وعلى أتم وجه، مضيفةً أن المعهد يستقبل 70 حالة قسطرة يومياً منها 20 حالة لجلطات حادة.