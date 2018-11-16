السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

كتب : أحمد جمعة

قتل صيدلى مصرى فى منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، مساء الخميس، على يد "مختل عقلى" بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية منذ قليل، مشيرة إلى أن السلطات السعودية ألقت القبض على المتهم ويتم التحقيق معه.

وقالت الصحيفة إن الصيدلى المصرى تلقى 7 طعنات غادرة سدد المتهم 5 منها فى الصدر والبطن، بخلاف طعنتين فى الوجه، وقد ألقى القبض على المتهم لسهولة التعرف عليه بواسطة كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية.

وبحسب شهود عيان، فإن الجانى يعانى من "اعتلالات نفسية"، وكان فى حالة غير طبيعية وقت ارتكاب الجريمة، وألقى القبض عليه بواسطة أفراد البحث الجنائى