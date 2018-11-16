"الزراعة": نكافح الكلاب الضالة طبقا للقانون وتراكم القمامة يؤدى لانتشارها

قالت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة بالإدارة العامة للامراض المشتركة بالهيئة والمديريات بوزارة الزراعة، إن اجراءات مكافحة الكلاب الضالة طبقا للقانـــون 53 لسنة 1966 ولائحتـه التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1967 حيث تنص المادة ( 3) بضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمـــام أثناء سيرها فى الطرق والاماكــــن العامة بالمدن والا جــاز ضبطها واعدامها ،ولصاحــــب الكلب المرخص الذي يضبط فى الطريق غير مستوف لهذه الاشتراطات أن يطلب حجر كلبـــه فى المعزل المدة اللازمة للتثبت من عــــدم اصابتـه بمرض الكلب .

وأضاف التقرير ،أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة للإدارة العامة للأمراض المشتركة بالهيئة من المديريات عــــلى مستوى الجمهورية بلغت اجمالى اعـــــــداد الكلاب المحصنة خلال شهراكتوبر 2018 عـــدد ( 656 ) حيـــوان، بينما بلغت اجمالى عدد الرخص المستخرجة ( 174 ) رخصة .

وأوضحت الخدمات البيطرية، أن مشكلة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعــــاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة ( الطب البيطري – الصحة – المحليات البيئة ...) وتعتبر الاماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسى فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة حيث لا تقتصر ظـــاهــرة انتشار الكلاب الضالة علـــى نقـــل الامراض المشتركة واهمهـــا مرض السعار بل تمتد الى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلـــع والتخويف وماينتج عنها من اصابات عضوية ونفسية للآدميين.