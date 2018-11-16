"الزراعة": نكافح الكلاب الضالة طبقا للقانون وتراكم القمامة يؤدى لانتشارها

وأضاف التقرير ،أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة للإدارة العامة للأمراض المشتركة بالهيئة من المديريات عــــلى مستوى الجمهورية بلغت اجمالى اعـــــــداد الكلاب المحصنة خلال شهراكتوبر 2018 عـــدد ( 656 ) حيـــوان، بينما بلغت اجمالى عدد الرخص المستخرجة ( 174 ) رخصة .
وأوضحت الخدمات البيطرية، أن مشكلة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعــــاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة ( الطب البيطري – الصحة – المحليات البيئة ...) وتعتبر الاماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسى فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة حيث لا تقتصر ظـــاهــرة انتشار الكلاب الضالة علـــى نقـــل الامراض المشتركة واهمهـــا مرض السعار بل تمتد الى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلـــع والتخويف وماينتج عنها من اصابات عضوية ونفسية للآدميين.
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