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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:58 م
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الزراعة تنظم دورة تدريبية حول آفات ما بعد الحصاد والاستخدام الآمن للمبيدات

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:41 م
الزراعة تنظم دورة تدريبية حول آفات ما بعد الحصاد والاستخدام الآمن للمبيدات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، إنه تحت رعاية الدكتو عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، نظمت إلادارة العامة للغربلة وإعداد التقاوى، وبالتعاون مع لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، دورة تدريبية لمدة يومين  تحت عنوان" آفات ما بعد الحصاد والإستخدام الآمن والفعّال للمبيدات وغازات التبخير".

 شملت الدورة عدة محاضرات، حول بداية من التأثير الضار الحشائش وطرق مكافحتها وأهم المبيدات الآمنة المستخدمة فى القضاء على حشائش المحاصيل الحقلية المختلفة إلى الاتجاهات الحديثة فى معاملات ما بعد الحصاد و كيفية الاستخدام الآمن للمطهرات الفطرية ومبيدات آفات المخازن.

وفى نهاية الدورة، توجه رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بالشكر والتقدير إلى رئيس لجنة المبيدات وأعضاء اللجنة على التعاون المثمر مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، وأكد أنه سوف يتم عقد هذه الدورات فى العديد من محطات إعداد التقاوى على مستوى الجمهورية.

 

 


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