"الزراعة" تعلن عن تصدير 4 ملايين و560 ألف طن خضر وفاكهة منذ بداية العام

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إجمالى صادرات مصر من الخضر والفاكهة بلغت ما يقرب من 4 ملايين و560 ألف طن منذ بداية التصدير فى يناير الماضى وحتى 14 من الشهر الجارى، عما قبله 4 ملايين و240 ألف طن فى التوقيت نفسه.

وأضاف "العطار"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن صادرات الموالح احتلت المرتبة الأولى بمليون و616 ألفًا و818 طنًا "الموالح"، تليها محصول البطاطس وبلغت 759 ألفا و117 طنا، والبصل الطازج بلغت 299 ألفا و784 طنًل، والفاصوليا الطازجة بلغت 17019 ألفًا، والفراولة الطازجة طن 10822، والرمان 98 ألفًا و822 طنًا، والمانجو بلغت الصادرات ما يقرب من 36 ألف طن، بخلاف كميات كبيرة من الجوافة والفلفل والباذنجان ومحاصيل أخرى.

وأضاف "العطار"، إن موسم الصادرات شهد طفرة كبيرة وإقبالاً ملحوظًا من قبل الدول المستوردة، وذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة، التى ساهمت فى ضبط منظومة التصدير وفقًا للاشتراطات التى تطلبها هذه الأسواق، والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

وأوضح "العطار"، أن الحجر الزراعى مستمر فى تطبيق المنظومة الجديدة فى فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة التى تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدًا أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير فى مصر، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.

فيما تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، وتعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.