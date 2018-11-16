video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الزراعة" تعلن عن تصدير 4 ملايين و560 ألف طن خضر وفاكهة منذ بداية العام

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:05 ص
"الزراعة" تعلن عن تصدير 4 ملايين و560 ألف طن خضر وفاكهة منذ بداية العام الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إجمالى صادرات مصر من الخضر والفاكهة بلغت ما يقرب من 4  ملايين و560 ألف طن منذ بداية التصدير فى يناير الماضى وحتى 14 من الشهر الجارى، عما قبله 4 ملايين و240 ألف طن فى التوقيت نفسه.

 

 وأضاف "العطار"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن صادرات الموالح احتلت المرتبة الأولى بمليون و616 ألفًا و818 طنًا "الموالح"، تليها محصول البطاطس وبلغت 759 ألفا و117 طنا، والبصل الطازج بلغت 299 ألفا و784 طنًل، والفاصوليا الطازجة بلغت 17019 ألفًا، والفراولة الطازجة طن 10822، والرمان 98 ألفًا و822 طنًا، والمانجو بلغت الصادرات ما يقرب من 36 ألف طن، بخلاف كميات كبيرة من الجوافة والفلفل والباذنجان ومحاصيل أخرى.

 

 وأضاف "العطار"، إن موسم الصادرات شهد طفرة كبيرة وإقبالاً ملحوظًا من قبل الدول المستوردة، وذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة، التى ساهمت فى ضبط منظومة التصدير وفقًا للاشتراطات التى تطلبها هذه الأسواق، والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

 

وأوضح "العطار"، أن الحجر الزراعى مستمر فى تطبيق المنظومة الجديدة فى فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة التى تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدًا أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير فى مصر، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.

 

 فيما تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، وتعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة: منظومة تحليل متبقيات المبيدات تطمئن الجميع على جودة صادراتنا

وزارة الزراعة

الصادرات الزراعية

صادرات الخضر والفاكهة

المنتجات الزراعية

الحجر الزراعى




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة