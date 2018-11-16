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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:10 م
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الداخلية تعلن تفاصيل مقتل ثلاثة من العناصر الإجرامية بتبادل إطلاق نار بالشرقية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:10 م
الداخلية تعلن تفاصيل مقتل ثلاثة من العناصر الإجرامية بتبادل إطلاق نار بالشرقية اللواء محمود توفيق وزير الداخليه
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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لقي ثلاثة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة  مصرعهما في تبادل لإطلاق النار ، وذلك عقب ورود معلومات أكدتها تحريات فريق العمل المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تواجد العنصر الإجرامى شديد الخطورة محمود . س . إ  وشهرته القذافى 28  سنه عاطل  ومُقيم بناحية الطحاوية دائرة مركز شرطة بلبيس  صادر قرار من النيابة بضبطه وإحضاره فى عدد 7 قضايا سرقات بالإكراه بدائرة المركز ، ومحكوم عليه بالسجن 10سنوات فى قضية إستعمال قوة وسلاح ، وسبق إتهامه فى عدد 16قضية متنوعة

وبصحبته إثنين من أعوانه يستقلون دراجة نارية وبحوزتهم أسلحة آلية بمنطقة أرض الكنانة دائرة مركز شرطة بلبيس ، وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة توجهت قوة أمنية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية بالإشتراك مع قوات الأمن المركزى إستهدفت محل تواجدهم، ولدى مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية تجاه القوات ، فبادلتهم القوات على الفور بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف ، وأسفر ذلك عن مصرع المتهم ومعاونيه كلٍ من رامى . م . م ،  وشهرته الجوكر ، 18 سنه  ، عاطل ، ومُقيم بناحية السعادات دائرة المركز ، أحمد . س . ن  ، 33  سنه ، عاطل  ومُقيم بناحية السعادات دائرة المركز.  

 

وعُثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وعدد 63 طلقة نارية من ذات العيار وعدد 4خزن ، عدد 2 قنبلة يدوية هجومية ، سلاح أبيض عبارة عن " خنجر " ، عدد 5 هواتف محمولة  ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة .

 


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