"الخارجية": نتابع التحقيقات الخاصة بمقتل مواطن مصرى بمدينة جازان السعودية

كتب : أحمد جمعة

فى إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال المواطنين المصريين فى الخارج، صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأن وزارة الخارجية كلفت على الفور القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى جدة بالتحقق من الحادث المتداول إعلاميا يوم أمس الخميس، عن مقتل المواطن المصرى أحمد طه حسن محمود المنخلى، بمدينة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية فى بيان صحفى، الجمعة، أن القنصلية العامة بجدة قامت على الفور بتكليف المستشار القانونى للبعثة بالتوجه لمدينة جازان لمتابعة التحقيقات بالنيابة العامة، حيث أفادت السلطات السعودية بأنه تم القبض على الجانى وجارى التحقيق معه، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

كما قامت القنصلية العامة بالتواصل مع إدارة الطب الشرعي، ومديرية الشئون الصحية، ووكيل إمارة جازان للشئون الأمنية، وذلك للعمل على سرعة الانتهاء من كافة التحقيقات والإجراءات تمهيداً لشحن جثمان الفقيد إلى أرض الوطن.

واختتم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية تصريحاته بالتأكيد على قيام القطاع القنصلى بوزارة الخارجية والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة، بالمتابعة الحثيثة لكافة الإجراءات المتعلقة بالقضية بالتنسيق مع السلطات السعودية.