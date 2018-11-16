الخارجية الروسية: موسكو ترفض تسييس قضية خاشقجى

موسكو (أ ش أ)

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، إن موسكو لا ترى أى أسباب للتشكيك فى قدرة السلطات السعودية على التعامل مع قضية مقتل الصحفى جمال خاشقجى بالمستوى الحرفى اللازم مع هذه القضية، مؤكدة عدم قبول تسييس المسائل المماثلة وضرورة تسويتها بشكل قانونى.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، حسب وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن موسكو تلاحظ النهج الذى تتبعه السلطات السعودية منذ البداية من أجل إجراء تحقيق شامل وموضوعى بأكبر قدر ممكن فى هذا الحادث، بما فى ذلك التعاون مع السلطات التركية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان، "حسب تصريحات الرياض، فإن قضية خاشقجى تحت متابعة القيادة العليا للمملكة، التى تعتبر أن الكشف عن جميع المتورطين فى هذه القضية خلال أسرع وقت ومعاقبتهم بما يستحقون، أمر فى غاية الأهمية".

وأضاف البيان: "ننطلق فى هذا الصدد من أن انتهاء أعمال التحقيق خطوة مهمة فى طريق تحديد ملابسات الحادث".