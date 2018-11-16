الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق نشب فى مستودع غاز

الإسكندرية أسماء على بدر

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى مستودع غاز وأصيب صاحب المستودع بحروق وكدمات، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية اخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة من إدارة شرطة النجدة بإنفجار أسطوانة أُكسجين ومصاب بمستودع غاز بشارع البوابة 8 - منطقة العجمي، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية .. وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

و بالفحص تبين أنه أثناء قيام م م ع 45 سنة مالك المستودع محل البلاغ مقيم بدائرة القسم بإنزال إحدى أسطوانات الأكسجين من أعلى سيارة أمام المستودع ارتطمت بالأرض، ما أدي لحدوث موجه انفجارية، نتج عنها إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، وحرق لهبي بالساعدين من الدرجة الأولى، وجرح قطعي بالرأس وسحجات بالساقين.

وبسؤال نجله م م م 18 سنة طالب مقيم بذات العنوان أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب في حدوث إصابة والده وتم نقل المصاب للمستشفى الرئيسي الجامعى للعلاج، وإخطار قسم الأدلة الجنائية و كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر 14036 / 2018 إداري قسم شرطة الدخيلة.