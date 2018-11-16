التعليم: لم يتم حذف أية أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من قائمة تضم أسماء الدروس والموضوعات المحذوفة من مناهج ومقررات الثانوية العامة 2018/2019، تواصل المركز مع وزارة التعليم، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لم يتم حذف أية أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هي تماماً دون حذف أو إلغاء، مشددةً أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

أشارت الوزارة إلى أنها أرسلت نشرات إلى المديريات بالمحذوفات في المقررات الدراسية للعام الدراسي الجاري لبعض صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية إلى المدارس، وتحديداً طلاب النظام القديم للتعليم.