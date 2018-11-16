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التعليم تؤكد: عدد من المدارس وجهت إنذارات لطلاب تجاوزا نسب الغياب

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:00 ص
التعليم تؤكد: عدد من المدارس وجهت إنذارات لطلاب تجاوزا نسب الغياب طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك متابعة مستمرة لغياب طلاب المدارس وتحديدا طلاب المرحلة الثانوية وتفعيل القانون والتعليمات الصادرة من الوزارة فى هذا الشأن.
 
وفى السياق ذاته قالت مصادر  مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ل اليوم السابع "، إن هناك بعض الطلاب تجاوزا نسب الغياب المقررة  ونسبة الحضور منذ بدء العام الدراسى لم تصل إلى المطلوب وتم اتخاذ إجراءات ضدهم بالانذار ثم تانى مرحلة الفصل حال عدم العودة للمدرسة مرة أخرى.
 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فصل اى طالب لم يحقق نسبة الحضور المقررة قانون وهى 85 % وفقا لقانون التعليم .
 
 
 

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