البنك المركزى الروسى: موسكو اشترت ذهبا بنحو 3.5 مليار دولار فى شهر أكتوبر

وكالات الأنباء

اتجهت روسيا مؤخرا نحو زيادة وتيرة شراء الذهب، وزادت خلال شهر أكتوبر الماضى احتياطياتها من المعدن النفيس بنحو 3.5 مليار دولار، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأظهرت بيانات البنك المركزى الروسي، أن روسيا رفعت احتياطياتها من الذهب خلال الشهر الماضى من 77.491 مليار دولار إلى 81.055 مليار دولار، أى أنها زادت بـ3.564 مليار دولار.

ومنذ مطلع الجارى، اشترت روسيا ذهبا بقيمة 4.408 مليار دولار، حيث كانت قيمة احتياطيات المعدن الأصفر تبلغ فى مطلع يناير 76.647 مليار دولار.

وبلغت احتياطيات الذهب ذروتها فى مايو الماضى، حيث بلغت 81.146 مليار دولار، وفقا للبنك المركزى الروسى.

وتحتل روسيا المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات الذهب، والتى بلغت فى نوفمبر بحسب بيانات مجلس الذهب العالمى 2036.2 طن، وتقدمت روسيا بذلك على اقتصادات مثل الصين واليابان وسويسرا والمملكة المتحدة.

ووفقا للبيانات فإن احتياطيات روسيا من المعدن الأصفر تشكل 16.9% من إجمالى احتياطياتها، والتى بلغت مطلع الشهر الجارى 459.563 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6.19% مقارنة بمطلع العام الجارى.

واتجهت روسيا فى الآونة الأخيرة نحو شراء الذهب والتخلى عن الاستثمار فى سندات الخزانة الأمريكية، فى ظل سياسة العقوبات التى تنتهجها واشنطن ضد موسكو.