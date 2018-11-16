الاثنين.. بدء حجز 7 آلاف وحدة سكنية بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر

كتب - أحمد حسن

يبدأ موقع حجز وحدات مشروع وزارة الإسكان الفاخر "جنة" فى استقبال طلبات الحجز، لوحدات المشروع فى 6 مدن جديدة وهى "6 أكتوبر والشيخ زايد ودمياط الجديدة والعبور والمنيا الجديدة والشروق"، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 19 من الشهر الجارى.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية، إن مساحة الوحدات السكنية تتراوح ما بين 115 و150 مترًا مربعًا، لافتًا إلى أن الحجز سيتم من خلال الموقع الإلكترونى الذى سيتم إطلاقه غدًا، بحيث يكون متاحًا على الموقع كراسات الشروط والأسعار وأماكن الوحدات وخلافه.

وأوضح أن التقديم (الخطوة الأولى)، بالموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، وتحويل مقدمات الحجز، مستمر حتى الساعة 11:59 مساء يوم الأحد 4/11/2018، بينما سيبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من الساعة 10 صباح يوم الاثنين 19/11/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم الخميس 13/12/2018، والتخصيص بأسبقية الحجز (online)، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطرح حالياً 7176 وحدة سكنية، كمرحلة أولى، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و150م2، بمدن: 6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، والمنيا الجديدة.

وحول تفاصيل المواقع المتميزة للوحدات المطروحة، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: فى مدينة 6 أكتوبر، تم طرح 2688 وحدة سكنية (112 عمارة)، بمنطقة التوسعات الشمالية بجوار أرض جامعة القاهرة، ويتميز الموقع بالقرب من الطرق الرئيسية (طريق وصلة دهشور الشمالية – محور 26 يوليو – طريق مصر إسكندرية الصحراوى)، إضافة إلى قربه من مشروع مول العرب، وجامعة مصر، وبورتو أكتوبر، ويحد الموقع شمالاً مشروعات بيت الوطن، وشرقاً مشروع إسكان جامعة القاهرة، وغرباً مشروع (I City أكتوبر)، وجنوباً نادى الصيد، ومشروعات سكنية متميزة، وفى مدينة الشيخ زايد، تم طرح 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بمنطقة المحور المركزى شمال الإسكان الحدائقى، ويتميز الموقع بالوصولية العالية لوقوعه على الطرق الرئيسية بالمدينة، وتوسطه لمناطق سكنية وخدمية مميزة قائمة مثل (كمبوند زايد دوينز – حدائق المهندسين – مشروع الجمان – الإسكان الحدائقى – أنشطة تجارية مميزة)، وفى مدينة العبور، تم طرح 816 وحدة سكنية (34 عمارة)، بمنطقة مركز المدينة – شمال الحى الأول، ويتميز الموقع بالوصولية العالية لوقوعه على الطرق الرئيسية، والقرب من الطريق الشريانى بالمدينة، ويقع بالقرب من أنشطة خدمية، ولا سيما الترفيهية والرياضية، مثل نادى العبور، وكذا أنشطة تعليمية مميزة، كما يتوسط مناطق سكنية قائمة.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: سويفت كود (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو الـACH، عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى(من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعى – رقم بطاقة الرقم القومى 14 رقماً "سارية")، ويتم استكمال سداد 15 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 14/12/2018 وحتى 13/1/2019، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت / ACH / تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، وفى حالة السداد لباقى قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، يتم سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 15% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، بنفس أسلوب السداد السابق ذكره، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة وقدره 60% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقاً للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، مشيراً إلى أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة نسب التميز لكل وحدة، ويتم سداد وديعة الصيانة المقررة بواقع 5 % من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.