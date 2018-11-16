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الأمن العام يضبط ورشة لتصنيع السلاح فى سوهاج

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:38 ص
الأمن العام يضبط ورشة لتصنيع السلاح فى سوهاج المتهم
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج  في ضبط شخص لتصنيعه الأسلحة النارية والإتجار فيها وبحوزته 5 قطع سلاح نارى وذخائر.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بسوهاج، قيام "أمجد.م" صاحب ورشة خراطة، مقيم بناحية الكشح ، بإدارة منزله كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى تم ضبطه، وبحوزته "طبنجة - 4 فرد روسى محلى الصنع- 8 طلقات نارية - مبلغ مالى- أدوات التصنيع- مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية".

 

 


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