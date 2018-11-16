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الأحد.. "تعليم البرلمان" تستمع لرؤية طارق شوقى حول النظام الجديد

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 05:00 ص
الأحد.. "تعليم البرلمان" تستمع لرؤية طارق شوقى حول النظام الجديد النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم
كتب عبد اللطيف صبح
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تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، اجتماعًا عصر الأحد المقبل للاستماع إلى رؤية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول نظام التعليم الجديد، وبحث سبل أوجه التعاون بين اللجنة والوزارة فى هذا الشأن.

 

يُذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم كان قد أعلن أن هناك 2 ونصف مليون طالب يدرسون وفق النظام الجديد، وهناك نقلة كبيرة والعلامات الأولوية جيدة وهناك مشكلات مثل الكثافات سيجرى حلها.

 

وأوضح شوقى، أنه بعد أيام قليلة سيتم توزيع موجات من التابلت على الطلاب والمعلمين، وتم توصيل بمخرجات التعلم، وهناك استثمار هائل فى المحتوى و2530 مدرسة تم توصيلها بشبكات.

 


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